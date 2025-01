Nasce il “Bistrot degli specchi”, la nuova proposta gastronomica del Caffè di salita Pollaiuoli

Al piano superiore del celebre Caffè degli Specchi, situato in salita Pollaiuoli, a pochi passi da piazza Matteotti, è nato il nuovo Bistrot degli Specchi. Il locale fa parte delle Botteghe Storiche di Genova, e oltre al servizio di caffetteria già presente offrirà a genovesi e turisti una proposta gastronomica raffinata e contemporanea. La proposta prevede i piatti della tradizione ligure reinterpretati in chiave moderna e delicata dallo chef Gabriele Pallini che ha perfezionato il suo talento alla ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e ha continuato il suo percorso in ristoranti stellati e non, come il Ristorante Bistrot Forte dei Marmi e in altre importanti cucine come il Ristorante San Giorgio e la Trattoria Rosmarino, sotto la guida dello chef Alessandro Massone.

La gestione del Caffè degli Specchi è nelle mani di Douce Pâtisserie Cafè rimane quindi un punto di riferimento per i dolci del maitre patissier Michel Paquier, ma punta a diventare anche meta per pranzi, cene e aperitivi: sarà anche possibile prendere un “Apéro” creato dai barman con piatti di accompagnamento del Bistrot.