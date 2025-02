Savona, gli studenti della 5B Corso CAT del "Boselli Alberti Mazzini Da Vinci" in visita alla Fondazione Renzo Piano

Gli studenti della classe 5B del corso di Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) dell’Istituto Tecnico "Boselli Alberti Mazzini Da Vinci" di Savona hanno avuto l’opportunità di visitare la Fondazione Renzo Piano a Genova Vesima, un’occasione che ha permesso loro di entrare in contatto con l’arte, la tecnica e l’innovazione che caratterizzano l’opera del celebre architetto italiano.

La visita ha permesso agli studenti di esplorare e conoscere da vicino i progetti e i temi che hanno segnato la carriera di Renzo Piano.

Accompagnati da collaboratori dello studio sono stati evidenziati gli aspetti tecnici della progettazione e della realizzazione degli edifici. Gli studenti hanno anche potuto osservare in prima persona molti dei modelli ed elaborati grafici delle sue opere.

La visita alla Fondazione Renzo Piano ha rappresentato un’opportunità unica per vedere come le competenze tecniche possano essere applicate nella progettazione, unendo creatività e funzionalità in modo armonioso.

Questa esperienza ha suscitato molto interesse e curiosità negli studenti, arricchendone la formazione e mettendo in luce l’importanza di un solido legame tra teoria, pratica e innovazione nella progettazione.

La visita ha stimolato molte riflessioni sul futuro.