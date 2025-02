Imprese e digitalizzazione: 4 soluzioni per migliorare la comunicazione online

Oggi per le aziende non basta essere presenti online, è necessario essere visibili. Diversamente sarebbe un po’ come avere un bellissimo negozio ma posizionato in un punto non fruibile da parte dei potenziali acquirenti.

Un vero peccato, dal momento che le cose che si possono fare sono davvero tante, nella comunicazione digitale: l'importante e rivolgersi a realtà specializzate come ad esempio MG Web Solutions (sito www.mg-websolutions.ch ), in grado di offrire soluzioni concrete e allo stesso tempo a misura della singola impresa.

In questo articolo vi proponiamo una panoramica di come è possibile migliorare la visibilità online. Scopriamo insieme gli aspetti su cui focalizzarsi maggiormente.

Il primo passo? Lavorare sulla brand identity

La brand identity è il concetto principe di qualsiasi campagna di comunicazione. Lo strumento per eccellenza attraverso cui “lavorarci sù” nel panorama digitale? Il sito web, che dovrebbe essere sempre approntato in maniera professionale, coinvolgente e accattivante, così da catturare l'attenzione degli utenti e fare in modo che “sostino” al suo interno il più a lungo possibile.

L’identità del marchio può inoltre essere ottimizzata attraverso la creazione di un logo efficace, l’ideazione di campagne originali di advertising nonché la costruzione di un merchandising personalizzato: tutte soluzioni da promuovere online, attraverso una strategia tailor made per quanto riguarda il Content Marketing.

SEO e Copywriting persuasivo, il connubio vincente

Si chiama Search Engine Optimization ed è la parola chiave per tutti i contesti che vogliono risaltare sul web. La SEO, come comunemente nota, è essenziale per scalare le classifiche all'interno delle SERP degli utenti nei motori di ricerca, Google in primis ma non solo.

L'uso delle sue tecniche non può perciò essere trascurato in qualsiasi approccio della comunicazione che proponga risultati concreti, misurabili e duraturi, nell'ottica di ampliare il proprio bacino di clienti e di fidelizzare quelli già acquisiti.

C’è poi un ambito d’elezione in cui l’applicazione delle dinamiche SEO diventa preferenziale: il Copywriting persuasivo, a fronte della creazione di contenuti il cui obiettivo non è quello di spingere sull’acceleratore nella scrittura dei contenuti, quanto piuttosto persuadere, convincere e argomentare. Il messaggio passa, ma l’utente quasi non se ne accorge.

Un nuovo modo di fare advertising

Fino a pochi decenni fa per fare pubblicità occorreva investire sui canali tradizionali: un aspetto imprescindibile e, non di rado, difficile da negoziare, a fronte della necessità di effettuare un investimento considerevole di denaro.

La digitalizzazione ha cambiato non poco le carte in tavola, dando modo di accedere a campagne che comportano costi più ragionevoli, risultando fruibili persino dai liberi professionisti nonché dalle PMI.

Queste soluzioni di advertising andrebbero contemplate all’interno di una strategia di comunicazione integrata di stampo multicanale, dove i nuovi canali online non si sostituiscono in realtà ai media ormai collaudati nell’era dell’analogico. Piuttosto, si integrano a vicenda. Un mezzo da non sottovalutare è ad esempio la radio, più economica della tv e in grado di offrire standard elevati anche su scala locale.

Monitorare e analizzare: parole chiave quando si parla di visibilità online

La fase di analisi è fondamentale nella comunicazione moderna, ancora di più di quanto non avvenisse in passato. Lo è, però, anche monitorare i risultati: qualcosa in grado di assicurare la convalida di quanto adottato nonché la possibilità di effettuare dei cambiamenti in corso d'opera.

Tutti i fattori in grado di dare risposte concrete alle domande sia delle aziende che degli utenti.