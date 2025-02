Minori in struttura, dalla Regione un milione ai piccoli Comuni per sostenere le spese

Un milione di euro in favore dei piccoli comuni liguri, quelli con una popolazione fino a 10.000 abitanti, per le spese sostenute in favore di minorenni inseriti in strutture residenziali socioeducative.

Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali, Massimo Nicolò, che spiega: «Abbiamo deciso di portare avanti questo contributo in favore dei piccoli comuni che incontrano spesso difficoltà maggiori anche dal punto di vista dei bilanci, per rientrare delle spese sostenute in relazione ai minori che risiedono nelle strutture socioeducative».

Ai comuni con popolazione residente al 31 dicembre 2024 fino ai 1.000 abitanti saranno destinati 300 mila euro; 350 mila ai comuni con popolazione residente al 31 dicembre 2024 compresa fra i 1.001 e i 3.000 abitanti; 350 mila saranno destinati ai comuni con popolazione residente al 31 dicembre 2024 compresa fra i 3.001 e i 10.000 abitanti.

Il contributo è riconosciuto in misura non superiore a 80 euro per ciascuna giornata rendicontata dai comuni con popolazione fino ai 1.000 abitanti; 60 euro per ciascuna giornata rendicontata dai comuni con popolazione tra i 1.001 e i 3.000 abitanti; 40 euro per ciascuna giornata rendicontata dai comuni con popolazione tra i 3.001 e i 10.000 abitanti.

Sono ammissibili le spese sostenute nell’anno 2024 riferite a rette per l’inserimento in strutture socio-educative residenziali di minorenni in carico ai servizi sociali del Comune, o per l’inserimento in strutture socio-educative residenziali di maggiorenni fino agli anni 21 per i quali sia stato disposto il “prosieguo amministrativo” della tutela.