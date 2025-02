Altare, "La Grande Arte" torna al cinema "Vallechiara" con quattro spettacoli imperdibili

Il cinema Roma Vallechiara di Altare è pronto ad accogliere una nuova edizione di "La Grande Arte-2025", una serie di quattro appuntamenti imperdibili dedicati all'arte visiva. Questi film raccontano le storie affascinanti degli artisti, il loro contesto storico e le emozioni che il loro lavoro evoca, offrendo un’opportunità unica di esplorazione. L’obiettivo è immergere il pubblico in un’esperienza coinvolgente che va oltre il semplice racconto.

La dimensione del Cinema, con la sua capacità di esaltare le immagini, si presta perfettamente a valorizzare la bellezza dell’arte. Le inquadrature, la luce e il movimento, infatti, sono in grado di dare un valore aggiunto, trasformando ogni pellicola in un viaggio che rende l’arte ancora più emozionante e viva. Non si tratta solo di narrare le vite degli artisti, ma di renderli tangibili e di evocare l’intensità emotiva che il loro lavoro porta con sé.

Il primo appuntamento della rassegna è mercoledì 5 febbraio, alle ore 21:00, con Pelizza da Volpedo, seguito da Van Gogh. Poeti e Amanti il 5 marzo, sempre alle 21:00. Il 9 aprile, sempre alle 21:00, sarà la volta di L'alba dell'Impressionismo, per concludere con Andy Warhol. American Dream il 7 maggio, sempre alle 21:00. Quattro storie, quattro maestri, quattro momenti unici che permetteranno al pubblico di scoprire e vivere l'arte da un punto di vista nuovo e coinvolgente.

I biglietti sono disponibili a 10 euro per l'ingresso intero e 8 euro per il ridotto.