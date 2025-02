Presunta diffamazione di "Fuori dal Coro", la testimonianza: "Atteggiamento molto aggressivo, hanno tagliato tutto quello che hanno voluto"

"Hanno avuto un atteggiamento molto aggressivo nei miei confronti, dicendo che ero abusivo e che coltivavo marijuana. Hanno registrato e hanno tagliato tutto quello che hanno voluto".

Queste la testimonianza in aula dell'albenganese Alessandro Cannarozzo che si è costituito come parte civile insieme alla moglie Enrica Alladio nel processo per presunta diffazione aggravata, accusa per le quali sono stati rinviati a giudizio il giornalista presentatore del programma in onda su Rete 4 "Fuori dal Coro" Mario Giordano e i colleghi Nicolò Calcagno, Annalisa Grandi e Elisabetta Verdino.

Tra il 2021 e il 2022 infatti sono andate in onda quattro puntate con al centro il tema delle "occupazioni abusive" degli alloggi e la troupe si sarebbe concentrata sulla coppia che però non avrebbe occupato abusivamente l'alloggio dove vivevano con un contratto regolare d'affitto ma erano in arretrato con il pagamento di due mensilità degli affitti.

Durante un servizio avevano inoltre specificato che l'uomo nella casa "svolge illegalmente l'attività di tatuatore" e "ci coltivava marijuana per un'azienda di cui è amministratore". A lanciare l'allarme era stata la proprietaria della casa, ereditata dal padre.

Sul tema tatuaggi proprio Calcagno lo aveva contattato telefonicamente per avere un appuntamento in abitazione ma Cannarozzo aveva negato quella possibilità.

"Continuava a insistere, voleva essere tatuato in casa. Me la sono inventata la cosa dell'infezione. Per fare i tatuaggi mi affidavo a uno studio a Albenga, saltuariamente era una mia passione che stavo coltivando - ha spiegato davanti al giudice Veronica Desei, precisando che poi la troupe è arrivata a casa sua - Si sono avventati addosso a me e subito non si sono presentati. Ho dovuto chiamare i carabinieri perchè non volevano andarsene, hanno preso le generalità e li hanno fatti andare via".

I servizi avrebbero creato problemi nella vita della coppia, con l'uomo che ha dovuto cambiare sede di lavoro.

"Un disastro totale, mi vergognavo di andare in giro - ha spiegato Cannarozzo che ha cambiato sede lavorativa prendendo delle serre in provincia di Imperia - Non sono un abusivo, un lavoratore abusivo e coltivatore di marijuana. Avevamo un regolare contratto d'affitto e noi ancora adesso stiamo sanando questa situazione".

In seguito è stata ascoltata anche la moglie, difesa dall'avvocato Pierluigi Pesce.

A marzo verranno ascoltati altri testimoni delle parti civili, gli imputati se saranno presenti e verranno visionati i filmati con gli spezzoni dei servizi andati in onda.

Il processo è scattato ieri in Tribunale a Savona con l'acquisizione delle prove, il Pubblico Ministero è Massimiliano Bolla. Giordano, Calcagno e Grandi sono difesi dall'avvocato Salvatore Pino, Verdino dal legale Monica Gallizia.

Le parti offese invece sono assistite dagli avvocati Antonio Falchero e Pierluigi Pesce. Nella prossima udienza di febbraio 2025 verranno ascoltate le parti civili.