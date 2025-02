Gioca con noi al FantaSanremo: sfida la redazione di Savonanews.it!

Una curiosa idea che, in meno di pochi anni, ha conquistato tutta Italia e, soprattutto, tutti gli amanti del Festival di Sanremo.

Parliamo del FantaSanremo, gioco nato nel 2020 in un bar delle Marche, nella frazione Corva di Porto Sant’Elpidio in provincia di Fermo, da un gruppo di amici. Il fantasy-game che ha avuto un successo incredibile in pochissimo tempo: il primo anno raccolse 47 iscritti; oggi sono milioni le squadre registrate.

Il gioco è gratuito e basta registrarsi su https://www.fantasanremo.com

Come? Facilissimo. Aggiornando o scaricando l'applicazione ufficiale disponibile su App Store e Play Store, o accedendo al sito fantasanremo.com. Poi si può accedere con il proprio account Google, oppure con il proprio account Facebook, oppure semplicemente registrando una mail e una password.

COME SI PARTECIPA

Una delle principali novità di quest’anno è la composizione delle squadre, che passa da 5 a 7 artisti. Ogni fantallenatore dovrà schierare 5 titolari e 2 riserve, gestendo il tutto all’interno del budget di 100 baudi.

I Titolari contribuiranno con punti derivanti da bonus e malus del Regolamento, mentre le Riserve potranno accumulare punti solo grazie ai Bonus e Malus Extra, indicati in apposite sezioni del Regolamento. La gestione delle formazioni sarà cruciale.

Sarà possibile modificarle quotidianamente tra il 12 e il 15 febbraio, dalle 8 alle 20, adattandole alle serate in cui si esibiranno gli artisti. Il capitano, ruolo chiave, potrà essere cambiato ogni sera e raddoppierà i punti ottenuti per piazzamenti in Top 5 e nella classifica finale.

Il Regolamento ha subito un restyling significativo, introducendo bonus e malus che vanno oltre le esibizioni sul palco dell’Ariston, coinvolgendo anche il backstage e il DopoFestival. Ogni sera ci saranno bonus e malus giornalieri segreti, svelati solo poche ore prima della diretta, aggiungendo ulteriore imprevedibilità e strategia al gioco. Creare una squadra competitiva sarà una sfida, considerando le quotazioni dei 30 Big in gara, decise sulla base del cast stellare allestito da Carlo Conti. Achille Lauro, Giorgia, Elodie e Fedez si collocano tra i più costosi con quotazioni da 17 a 18 baudi, mentre talenti emergenti come Sarah Toscano o big come Marcella Bella sono acquistabili a 12 baudi.

Ogni utente può creare fino a 5 squadre e partecipare a un massimo di 25 leghe, con una squadra per lega. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a lunedì 10 febbraio 2025 alle 23:59, salvo proroghe.

Una volta pronto il proprio account, la prima cosa da fare è creare una squadra per la “Lega Mondiale”, ovvero quella ufficiale di FantaSanremo (il premio in palio? La “gloria eterna”).

I bonus e malus sono tanti, geniali e anche un po’ assurdi. Potete leggerli tutti al seguente link: https://www.fantasanremo.com/regolamento

GIOCA CON NOI NELLA LEGA DI SAVONANEWS.IT

L’invito è quello di giocare insieme a noi: abbiamo creato il campionato di Savonanews.it.