Loano, posata in piazza Rocca la targa “A ciassa grande”

È stata posata oggi, martedì 31 marzo, in piazza Rocca la nuova targa toponomastica che riporta in dialetto loanese la dicitura “A ciassa grande”, denominazione storica con cui i loanesi hanno sempre identificato uno dei luoghi più centrali e vissuti della città.

L’iniziativa nasce dall’impegno e dalla passione di tre loanesi, profondi conoscitori e amanti della storia locale, che da tempo lavorano per recuperare e valorizzare le antiche denominazioni del nostro territorio, troppo spesso dimenticate o sostituite da termini moderni.

Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, questo progetto sta progressivamente restituendo voce alla memoria collettiva della città, riportando nei luoghi simbolo del centro storico i nomi autentici con cui sono stati vissuti per generazioni.

Negli ultimi anni sono già state installate diverse targhe dialettali, tra cui: “U Caruggiu”, a indicare il cuore del centro storico; “I Caruggetti orbi”, nel nucleo più antico; “U portigu de Gambin”, nelle vicinanze della farmacia San Giovanni; “U punte du nicciu”, a indicare il ponte detto anche di San Sebastiano.

“A ciassa grande” si inserisce in questo percorso come una delle denominazioni più emblematiche: non solo un nome, ma un riferimento identitario, il luogo per eccellenza della vita pubblica loanese.

Il percorso proseguirà con nuove installazioni, tra cui la targa “U zoegu du balùn” in piazzale Cadorna, legata alla memoria dei giochi tradizionali. La piazza, infatti, è anche chiamata “piazza del pallone” in ricordo del fatto che, decenni fa, vi si praticava lì il gioco del pallone elastico.

La posa di questa targa rappresenta un ulteriore passo in un progetto che continuerà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di far conoscere meglio Loano a residenti e visitatori, attraverso la sua storia più autentica. Un’iniziativa semplice ma significativa, che unisce memoria, cultura e senso di appartenenza, contribuendo a mantenere viva l’anima della città.