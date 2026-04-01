Cairo dice addio alla tira: arriva una novità culinaria

La storica tira di Cairo Montenotte, celebre prodotto salato della città valbormidese, sta per lasciare il posto a un’innovazione che promette di sorprendere i palati… e anche gli occhi.

A dare l’annuncio è il cittadino Zefirino Baluganti, noto per le sue sperimentazioni culinarie originali: “Ho deciso di creare un nuovo prodotto che onori la tradizione ma la porti in una direzione completamente nuova. Lo chiamerò ‘Salsinotto’ e a breve sottoporrò il progetto all’amministrazione Lambertini per l'approvazione. Voglio che tutti abbiano modo di provarlo prima che diventi realtà”, commenta con entusiasmo.

Il Salsinotto manterrà lo spirito della tira di Cairo, ma al posto della salsiccia sarà arricchito con pezzetti di pesce crudo fresco, alghe croccanti e, per i più coraggiosi, un tocco di wasabi artigianale. “Non si tratta di sostituire un classico – precisa Zefirino – ma di reinventarlo. Sarà croccante fuori, morbido e sorprendente dentro, unendo tradizione e creatività in ogni boccone… e qualche brivido piccante!”

I negozianti locali sono già in fermento: alcuni temono di perdere clienti affezionati, mentre altri vedono nel Salsinotto un’opportunità per attrarre nuovi palati curiosi, offrendo degustazioni speciali del prodotto prima della sua approvazione ufficiale.

Sui social, la notizia ha già acceso la curiosità e l’ironia: meme, hashtag e sfide fotografiche invitano i cittadini a “gustare l’ultima tira cairese… prima che arrivi il Salsinotto!”. Gli abitanti si chiedono già quale sarà la forma definitiva del nuovo prodotto, quanto sarà saporito e se riuscirà davvero a diventare il simbolo gastronomico più stravagante della città.

Zefirino conclude con una promessa: “Il Salsinotto resterà fedele ai sapori della nostra terra… ma solo finché non incontra il tonno fresco! Spero che conquisti tutti, dagli affezionati della tira di Cairo ai più curiosi tra i cittadini… e che qualcuno capisca che è Pesce d’Aprile!”.