Educare per proteggere l’ambiente: l’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure contro i pericoli della Vespa Velutina (VIDEO)

Anche il mondo della scuola si mobilita per contrastare la minaccia rappresentata dalla Vespa velutina, il calabrone asiatico che sta mettendo in serio pericolo le api, la produzione di miele e la biodiversità locale. A distinguersi in questo ambito è l’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, che ha scelto di sensibilizzare gli studenti attraverso un progetto educativo coinvolgente e concreto.

Il progetto nasce all’interno del percorso Eco-Schools, promosso dalla FEE (Foundation for Environmental Education), con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alle tematiche ambientali. Quest’anno l’attenzione è stata posta in particolare sulle api e sui pericoli che corrono, tra cui proprio quello della Vespa velutina.

"Ci stiamo dedicando molto al rispetto di tutte le forme di vita – racconta il maestro Giacomo Calcagno – e stiamo cercando di far capire ai bambini l’importanza di ciascun animale nell’ecosistema. Il discorso sulla Vespa Velutina mi sta particolarmente a cuore, perché anche fuori dall’ambito scolastico mi occupo di sensibilizzazione su questo tema. È una specie aliena che, pur non essendo cattiva in sé, risulta dannosa per il nostro equilibrio ecologico. In Asia ha un suo ruolo naturale, ma qui è come introdurre un predatore nuovo in cima alla catena alimentare: è come se avessero introdotto improvvisamente un giaguaro, i giaguari vanno benissimo nella giungla ma qui da noi creerebbero dei grossi problemi all'ecosistema".

La maestra Sarah Carrozzini spiega come il progetto abbia coinvolto tutte le classi, ognuna con attività adeguate all’età: dai disegni per i più piccoli, fino allo studio del ciclo di vita della vespa per i più grandi. "Abbiamo realizzato un’ecotrappola con materiali di riciclo e birra – spiega – perché questo tipo di trappola attira le vespe velutine ma non le api. I bambini hanno anche costruito casette per gli insetti 'buoni' del nostro territorio, aiutandoli a trovare riparo e riprodursi".

Il progetto ha riscosso grande entusiasmo anche da parte della dirigente scolastica Giuseppina Manno: "Da sempre il nostro istituto promuove l’educazione ambientale a ogni livello. Quest’anno la tematica è stata inizialmente inusuale – si parla pur sempre di catturare un insetto – ma è stato importante spiegare che lo facciamo per garantire l'equilibrio del nostro ambiente, del nostro territorio".