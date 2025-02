San Valentino, gioielleria Gocce Oro a Vado Ligure: il regalo perfetto per celebrare l’amore

Artigianalità, ricercatezza, gusto per il bello e dettagli di lusso: la gioielleria Gocce Oro di Vado Ligure è il luogo ideale per scegliere il regalo perfetto per San Valentino. Creazioni uniche dal design originale, realizzate nel celebre distretto orafo di Valenza, culla dell’alta gioielleria italiana.

Per celebrare l’amore, Gocce Oro propone gioielli esclusivi sia per lui che per lei, realizzati in oro 18 carati o 9 carati, argento e acciaio, impreziositi da diamanti, zaffiri, smeraldi e molte altre gemme preziose. Bracciali, anelli e ciondoli diventano simboli di emozioni profonde, perfetti per raccontare una storia d’amore o suggellare un legame indissolubile.

Ogni creazione firmata dai designer Graziano e Giulia Foini, titolari della gioielleria vadese, rispecchia altissimi standard qualitativi ed è realizzata dai migliori orafi italiani, eredi di una tradizione artigiana d’eccellenza. Inoltre, Gocce Oro seleziona con cura i suoi partner, offrendo anche una vasta gamma di orologi Lorenz, brand storico milanese che dal 1934 fonde l’eleganza italiana con la maestria tecnica svizzera.

Dopo un attento restyling, la gioielleria Gocce Oro ha riaperto le sue porte recentemente nella storica sede di Vado Ligure, accogliendo i clienti in un ambiente rinnovato, moderno e raffinato. Qui sarà possibile scegliere con cura il gioiello perfetto per sorprendere la persona amata e rendere San Valentino un momento davvero indimenticabile.

Per chi crede che un gioiello non sia solo un accessorio, ma un’emozione da indossare, Gocce Oro è la destinazione perfetta per celebrare il sentimento più prezioso di tutti: l’amore.

Gocce Oro si trova in una splendida dimora storica a Vado Ligure, in via Garibaldi 19/21.

Telefono 019 881190