Savona, il Comune affida a Integra il servizio dell'invio degli avvisi di pagamento della Tari

E' stata la società Integra di Roma ad aggiudicarsi il servizio di spedizione delle lettere di avviso di pagamento della Tari.

L'accordo è valido per il 2025 ma, spiega il Comune, "con previsione della possibilità di proroga dell’affidamento medesimo anche per l’anno 2026 in caso di mancata introduzione a decorrere da tale anno della tariffa puntuale (come previsto dal contratto di affidamento del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani)".

Sono 30mila le comunicazioni di pagamento della Tari che il Comune prevede di inviare, per il servizio che sarà svolto dalla Integra di Roma; il servizio è stato nuovamente esternalizzato perché, spiega il Comune "in considerazione del rilevante numero di atti da inviare e del carico di lavoro del personale comunale, si rende necessario affidare a terzi lo svolgimento delle attività strumentali inerenti tale riscossione".