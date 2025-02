Savona, lavori di messa in sicurezza del Rio Molinero, tranciato un cavo elettrico

Ieri pomeriggio (martedì 11 febbraio, ndr) una quarantina di famiglie, residenti in due palazzine di via Buonarroti a Savona, è rimasta senza elettricità; il problema è legato ai lavori di messa in sicurezza del Rio Molinero quando per un inconveniente sono stati tranciati per sbaglio dei cavi elettrici.

Dopo la segnalazione, fatta ieri subito in seguito a quanto accaduto sono intervenuti i tecnici della società che gestisce la rete e che si sono messi subito al lavoro per riparare il guasto che ha reato forti disagi alle famiglie colpite.