Caos multe in Provincia, annullate il 5%: solo la metà dei 17.700 atti però sono stati recapitati

Il 5% delle multe sono state annullate ma 400mila euro è la cifra incassata in una settimana.

Se da una parte alcuni errori sono stati sanati con la rettifica da parte dell'agenzia di riscossione, dall'altra una cifra consistente è entrata nelle casse della Provincia.

Il caos legato alle cartelle per verbali per eccesso di velocità non pagati non sembra attenuarsi anche perché solo metà dei 17.700 atti di ingiunzione (in totale 29mila, alcuni cittadini infatti avrebbero ricevuto più di una multa) al momento sarebbero stati recapitati.

Nell'ultima settimana sarebbero stati 1500 i contatti tra mail, piattaforma, chiamate e sportello in Provincia.

"Abbiamo rifatto ieri il punto con gli uffici e i consiglieri e rappresentanti dell'azienda - spiega il Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri - ora faremo report bisettimanali che si aggiungono al punto sull'andamento quotidiano, L'obiettivo è chiaramente dare il massimo servizio all'utenza".

La maggior parte delle persone "colpite" quindi sostiene che negli anni scorsi non abbiano mai ricevuto la multa o che invece l'abbiano già pagata.

La società incaricata per la riscossione è la LaBConsulenze Srl che tramite Komunica di Caraffa di Catanzaro ha inoltrato le ingiunzioni per le annualità 2018-2021.