Loano, nuovo incidente all'incrocio di via Verdi: tre feriti al Santa Corona

Incidente stradale a Loano, ancora una volta all'incrocio di via Verdi già al centro di polemiche per la sicurezza della viabilità: il sinistro si è verificato pochi minuti prima delle 18, coinvolgendo due automobili.

Per tre persone si è reso necessario il trasferimento all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice giallo, per accertamenti.