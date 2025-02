Fissati i funerali di Eraldo Fazio, l'uomo investito da un'auto a Giustenice

Fissati i funerali di Eraldo Fazio, l’uomo deceduto martedì 12 febbraio a seguito di un incidente a Giustenice.

Fazio, 86 anni, è stato investito lungo la strada provinciale in località Pianazzo, tra la farmacia e lo studio medico, nella mattinata. Soccorso immediatamente e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, purtroppo non ce l’ha fatta.

La vittima stava camminando lungo il bordo della carreggiata quando è stata urtata da un’auto dell’Asl 2. Secondo quanto appreso, il pedone sarebbe stato agganciato dallo specchietto retrovisore destro della vettura e sbalzato a terra con violenza.

Sull’accaduto sono stati avviati accertamenti dalla Procura, oltre a quelli condotti sul posto dalla Polstrada, per chiarire le responsabilità. La pm Chiara Venturi aveva disposto l'autopsia. Dopo l'esame autoptico, è stato quindi dato il nulla osta per i funerali.

Fazio lascia la moglie Simonetta, i figli Massimo e Luca, le nuore Sabrina e Isabella e gli affezionati nipoti Tommaso, Lorenzo, Celeste.

La salma giungerà oggi (domenica 16 febbraio) alle 15 nella chiesa vecchia (piazza La Pietra), dove alle 19 sarà recitato il Santo Rosario. I funerali avranno luogo lunedì 17 febbraio alle 15 nella basilica di San Nicolo in Pietra Ligure. Seguirà la cremazione.