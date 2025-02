Esperienza formativa al San Paolo per gli studenti del Liceo Grassi: le precisazioni dell'Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"In merito al vostro articolo 'Savona, esperienza formativa all'ospedale San Paolo per gli studenti del Liceo Grassi', a firma della redazione, pubblicato il 13 febbraio scorso, desideriamo precisare alcuni aspetti fondamentali che, purtroppo, non sono stati menzionati".

"Il Percorso di Potenziamento con Curvatura Biomedica nasce da un’iniziativa sperimentale del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di quella provincia, risalente al 2011. Questo progetto è stato successivamente riconosciuto dai ministeri competenti e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) come un modello da estendere su tutto il territorio nazionale. Oggi coinvolge circa 300 scuole e tutti gli Ordini dei Medici d’Italia (106 in totale), per un totale di quasi 41.000 studenti, 1.300 docenti e 5.000 medici, ed è ritenuto dal Ministero dell'Istruzione e della Salute un valido strumento di orientamento per l'accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia".

"Nella nostra provincia, il progetto è stato avviato nel 2019 grazie all'iniziativa del nostro Ordine, in collaborazione con il Liceo Giordano Bruno di Albenga, e, dal 2022, coinvolge anche il Liceo Scientifico O. Grassi di Savona. È importante sottolineare che, senza il contributo fondamentale dell’Ordine dei Medici, che fornisce docenti e medici a titolo completamente gratuito, il progetto non sarebbe mai potuto partire. Nel corso di questi anni, l'Ordine ha svolto un ruolo cruciale nell'organizzazione e nel supporto logistico, fornendo contemporaneamente docenti per tre annualità in due licei. Un impegno notevole, considerando che il nostro Ordine conta circa 1.900 iscritti".

"Inoltre, l’Ordine si occupa anche dei contatti con l’ASL e con i reparti ospedalieri per organizzare le attività sul campo per i ragazzi, contribuendo in modo decisivo alla riuscita del progetto. Senza il nostro impegno e la nostra organizzazione, il programma non potrebbe essere realizzato".

"Purtroppo, nell’articolo in questione non è stata menzionata la partecipazione fondamentale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Savona, senza il quale il progetto non sarebbe stato possibile. Chiediamo, quindi, che venga correttamente riconosciuto e citato il nostro ruolo nella prossima edizione dell'articolo, in modo che venga adeguatamente valorizzato il lavoro svolto in questi anni per il successo di questa importante iniziativa".

Dott. Luca Corti

Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

della Provincia di Savona