Plodio, Silvia Paglialunga compie 101 anni

Plodio si stringe attorno a Silvia Paglialunga per celebrare un traguardo straordinario: 101 anni di vita vissuti con coraggio, determinazione e un cuore grande. Originaria delle Marche, con un inconfondibile accento marchigiano-romano, Silvia ha trascorso quarant'anni nel piccolo comune valbormidese, dopo aver vissuto vent'anni a Carcare.

La sua storia è segnata da momenti difficili, ma anche da una forza d'animo fuori dal comune. Rimasta vedova in giovane età a causa della tragica scomparsa del marito in un incidente sul lavoro, non si è mai lasciata abbattere. Con determinazione e spirito di sacrificio, ha lavorato instancabilmente presso l'hotel Riviera Suisse di Savona, costruendo con le proprie mani un futuro solido nonostante le difficoltà.

Ma il suo impegno non si è fermato al lavoro. Per anni ha svolto attività di volontariato come milite della Croce Bianca di Carcare, accompagnando con dolcezza e dedizione numerosi pazienti in ambulanza all'ospedale San Paolo. Oltre all’assistenza pratica, ha sempre offerto un prezioso sostegno morale nei momenti di bisogno.

La festa per il suo 101° compleanno si è svolta nella casa dei nonni di Carcare, dove l'arzilla centenaria risiede da alcuni anni. Circondata dall'affetto dei suoi cari, ha spento le candeline con il sorriso e la vitalità che l'hanno sempre contraddistinta.

"Come amministrazione, porgiamo alla signora Silvia i nostri più sentiti auguri di buon compleanno per questo speciale traguardo", ha commentato il sindaco Gabriele Badano.

"Tantissimi auguri da parte di tutto il Consiglio direttivo a Silvia, che oggi spegne 101 candeline", ha postato sui social la pro loco di Plodio.