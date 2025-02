Strategie di vendita vincenti per Bottega

Bottega spa di Bibano di Godega (TV), una delle nostre più conosciute aziende vitivinicole. da sempre proiettata verso l’export, ha messo a punto una propria strategia commerciale per affrontare le turbolenze internazionali, caratterizzate dal timore dei dazi minacciati dagli Usa, dal forte rallentamento della crescita della Cina e dalla recessione latente che lambisce l’Europa. L’azienda veneta dedica infatti molta attenzione ai mercati di paesi cosiddetti “minori”, ma non per questo meno importanti. Si può definire una sorta di quarta via commerciale, che fuoriesce dai tre maggiori poli economici, nella convinzione che il vino di qualità e la forza del Made in Italy rientrino tra i “desiderata” dei consumatori di tutto il mondo.

Nel dettaglio il giro d’affari dell’azienda Bottega, conseguito al di fuori di Ue, Usa, Cina e paesi G7 (Usa, Uk, Germania, Francia, Italia, Canada, Giappone), corrisponde a circa il 22% del fatturato complessivo, generato nel 2024. Bottega ha raggiunto progressivamente la distribuzione in 165 paesi del mondo con volumi importanti, anche in paesi esotici o comunque lontani dalla nostra idea di business. Nel dettaglio, tra le destinazioni più performanti in numeri, e non consuete per il mercato vino e dei distillati, spiccano: Turchia, Israele, Sud Africa, Mauritius (+67% sul 2023). Con un fatturato tra i 100.000 e i 200.000 euro l’anno per ciascun paese, vanno poi citati: Repubblica Dominicana, Seychelles, Etiopia, Filippine, Islanda, Nepal, Maldive, Togo, Guatemala.