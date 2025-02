Conto alla rovescia per il 16° Gran Fondo di Mountain Bike con partenza da Alassio il 30 marzo

"Una gara appassionatamente agonistica. Appassionatamente, perché chi partecipa è motivato dalla passione, poi se fa risultato, tanto di guadagnato, l'importante è partecipare, alla decoubertiniana maniera".

Così Giorgio Nannei, organizzatore della manifestazione sportiva di mountain bike in programma la mattina del 30 marzo prossimo con partenza presso il Muretto di Alassio alle 9,30, spiega la manifestazione. Pe rla competizione, questa è la seconda edizione dedicata alla memoria di Simone Rossi, l'assessore di Alassio prematuramente scomparso in un incidente di montagna. Il percorso toccherà sentieri collinari di Alassio, Laigueglia e Andora (di 40 Km).

Il Gran Fondo di Alassio apre la stagione agonistica della disciplina sportiva. L'anno scorso i partecipanti furono 700, quest'anno l'organizzazione conta su un minimo di 500/550 bikers, provenienti da Piemonte, Val d'Aosta , Lombardia e naturalmente Liguria La manifestazione sportiva ha il patrocinio dei tre Comuni , Alassio, Laigueglia e Andora e Giorgio Nannei si augura che il Gran Fondo diventi un appuntamento fisso.

L'evento non manca di un contorno gastronomico di eccellenza. Il direttore sportivo Armando Berardi, non dimenticando il suo passato vissuto in Val d'Aosta, ha combinato una specie di gemellaggio gastronomico che vedrà in piazza Partigiani ad Alassio la presenza di gazebi che offrono polenta valdostana, fontina , e specialità della Vallèe che si accompagnano a quelli liguri, si da sabato 29 fino alla fine manifestazione di domenica 30 marzo.

Berardi ha poi annunciato un'altra manifestazione di mountain bike in Val d'Aosta chiamata Monterosa Prestige Alla conferenza stampa di presentazione della Gran Fondo erano presenti per Alassio il vicesindaco Angelo Galtieri e l'assessore allo Sport Roberta Zucchinetti, unitamente al presidente locale degli Abergatori Simone Giardini la cui associazione collaborerà con l'evento curando la percorribilità dei sentieri collinari. Per Laigueglia i consiglieri Giampaolo Giudici e Lino Bersani , per Andora il consigliere Aga Ndricim.

Ospiti d'onore due campioni a livello nazionale: Gaia Gasperini, di Alassio e Antonio Folcarelli di Roma (che verrà a vivere ad Alassio).