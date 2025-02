Coldiretti: "Identità Golose si chiude con una grande alleanza, quella tra Cuochi Contadini e Chef Stellati"

Durante Identità Golose 2025 è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra Campagna Amica, Terranostra e Identità Golose, un accordo strategico volto a rafforzare la collaborazione tra i cuochi contadini e gli chef stellati per promuovere e valorizzare l’eccellenza dei prodotti locali italiani. L’iniziativa, presentata a Milano durante la kermesse enogastronomica Identità Milano, rappresenta un passo fondamentale per coniugare la ricchezza della tradizione contadina, promossa da Coldiretti, con l’innovazione e la creatività della ristorazione d’alta qualità, in un’ottica di sostenibilità e tutela del patrimonio agroalimentare nazionale.

Commentano Soddisfatti Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale: "un ponte tra tradizione e innovazione. Il cibo è cultura, identità e territorio. Questo protocollo nasce con l’obiettivo di consolidare il legame tra agricoltura e cucina, favorendo l’utilizzo di prodotti italiani e promuovendo un sistema alimentare basato su ingredienti stagionali, sani e tracciabili".

L’accordo si inserisce in un più ampio progetto di promozione della filiera corta e della biodiversità italiana, incentivando l’uso di prodotti autoctoni e certificati. Tra gli obiettivi principali del protocollo figurano: sostegno alla qualità e autenticità delle materie prime attraverso il contatto diretto tra agricoltori e ristoratori; tutela delle tradizioni gastronomiche italiane, garantendo il rispetto della stagionalità e delle tecniche di produzione tramandate nel tempo; innovazione nella tradizione, combinando il sapere della cucina contadina con l’estro della cucina gourmet per offrire nuove esperienze culinarie senza perdere l’identità italiana.

"Questo accordo segna un momento cruciale per la Liguria, dove la nostra tradizione gastronomica e il nostro patrimonio agroalimentare possono trovare nuova linfa attraverso l'integrazione con l'alta cucina. La sinergia tra i cuochi contadini e gli chef stellati non è solo un’opportunità per promuovere i nostri prodotti, ma anche per rafforzare la cultura gastronomica ligure, basata su stagionalità, sostenibilità e autenticità. Con il sostegno di Coldiretti, vogliamo continuare a valorizzare il nostro territorio, facendo conoscere le nostre eccellenze e sensibilizzando i consumatori all’importanza di un’alimentazione sana", aggiungono Boeri e Rivarossa.

Aggiunge soddisfatto Davide Busca, Presidente Terranostra Liguria: "L'integrazione tra agricoltura e cucina d’autore è fondamentale per il nostro territorio. Questo tipo di intrecci sensibilizza la ristorazione all’utilizzo dei prodotti stagionali, produzioni nazionali e ancora di più le produzioni regionali. Il binomio cuochi contadini + chef stellati rappresenta quindi una nuova opportunità per promuovere cibi sani, stagionali e autentici, contribuendo al benessere dei consumatori e alla tutela delle tradizioni gastronomiche. Come direbbe la nostra presidente Cotarella, un prodotto non raccontato è un prodotto che non esiste".

Con questa collaborazione, Identità Golose, Campagna Amica e Terranostra lanciano un messaggio chiaro: il futuro della cucina italiana passa attraverso un’alleanza sempre più stretta tra chi coltiva e chi cucina, per un’Italia che sappia guardare avanti senza dimenticare le proprie radici.