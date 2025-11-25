Donne e agricoltura: la Liguria tra le protagoniste del premio "Amiche della Terra"

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Coldiretti celebra le imprenditrici agricole che, con il loro lavoro quotidiano nei campi, rappresentano un esempio concreto di autonomia e visione. Donne che ogni giorno costruiscono comunità più giuste e solidali, diventando portatrici di una vera battaglia culturale contro ogni forma di discriminazione, fenomeni che – come testimoniano le ultime indagini Istat – restano una drammatica emergenza sociale.

L’appuntamento si è svolto questa mattina, martedì 25 novembre alle 9.30, a Palazzo Rospigliosi a Roma, con la consegna del Premio “Amiche della Terra”. Un evento che ha dato voce alle donne dell’agricoltura italiana che, attraverso le loro aziende, sono presidio di dignità, tutela dell’ambiente, inclusione e biodiversità. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo, la responsabile Donne Coldiretti Mariafrancesca Serra, oltre a rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dell’agricoltura internazionale.

Tra i premi consegnati, anche una storia tutta ligure. “La vittoria dell’imprenditrice di Camporosso Sara Canale, titolare dell’agriturismo C’era un Volta e produttrice di olio,” sottolineano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale, “conferma la qualità e la forza delle nostre imprenditrici agricole. La Liguria vanta numerosissime aziende agricole gestite da donne che hanno saputo costruire autonomia economica e sociale in un settore storicamente abitato da uomini. I dati lo dimostrano: in Liguria la percentuale femminile nella conduzione di impresa agricola supera la media nazionale.»

“In Liguria un’azienda agricola su tre è guidata da una donna”, ricorda Anna Fazio, Responsabile Donne Coldiretti Liguria, “un dato che racconta una realtà viva e in crescita. Premi come ‘Amiche della Terra’ sono fondamentali perché valorizzano il lavoro di imprenditrici che, ogni giorno, costruiscono nuove forme di indipendenza economica e visione. Senza dimenticarci che dietro ogni riconoscimento ci sono storie vere, fatte di sacrificio, passione e competenza: questo è ciò che vogliamo premiare prima di tutto”.

Accanto alle vincitrici delle diverse categorie, sono stati assegnati anche premi speciali a imprenditrici che hanno integrato l’attività agricola con progetti di impegno sociale contro la violenza sulle donne, contribuendo a diffondere consapevolezza e promuovere una società in cui nessuna debba più temere per la propria libertà. Concludono boeri e Rivarossa: “Il Premio “Amiche della Terra” dimostra che l’agricoltura è oggi uno dei presidi dove costruire le basi per una cultura del rispetto e del consenso, di cui come società ancora necessitiamo profondamente. Rinnoviamo oggi e ogni giorno il nostro impegno nel promuovere un modello agricolo che unisca qualità, inclusione e responsabilità sociale: una rete di agricoltori che, ogni giorno, fanno dell’agricoltura un luogo di futuro, per sé stessi e per tutti noi.