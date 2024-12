Asl 2 potenzia il personale e vara un piano per l’emergenza durante le feste

Dieci infermieri e otto Oss sono stati assunti per colmare eventuali carenze e potenziare alcune strutture che saranno maggiormente sollecitate durante le festività natalizie.

Per l'Asl 2, le festività coincidono con un significativo aumento di accessi ai pronto soccorsi e agli ospedali. Per far fronte a queste criticità, ASL2 ha elaborato un piano straordinario.

"Nel mese di dicembre - spiega l'Azienda - sono stati assunti 10 infermieri e 8 OSS per consolidare eventuali carenze e rafforzare le strutture che subiranno un maggiore impatto durante le festività. Qualora fosse necessario, saranno attivati posti letto aggiuntivi nell’area medica, presso il settimo piano dell’Ospedale San Paolo".

"Durante i sabati, le domeniche e i giorni festivi, gli ambulatori per i codici minori saranno aperti dalle 14 alle 20 presso gli ospedali di Pietra Ligure, Savona e Albenga, gestiti dai medici di medicina generale. Inoltre, è prevista la reperibilità attiva per l’assistenza domiciliare integrata e la presa in carico dei pazienti dimessi dagli ospedali, anche durante le festività, da parte delle strutture residenziali" concludono.