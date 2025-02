Aumentano i casi di morbillo in adulti nel ponente: ora sono otto. Asl2: "Vaccinarsi contro il contagio"

Continuano ad aumentare, nel Ponente ligure, i casi di morbillo registrati in pazienti adulti. Dopo aver confermato il caso sospetto annunciato nella giornata di ieri (leggi QUI), Asl 2 Savonese ha comunicato nel pomeriggio odierno di aver rilevato altri due pazienti positivi al virus, portando a otto il numero degli infetti.

Nel complesso sono due i ricoverati, mentre gli altri sei sono tutti stati sottoposti a isolamento domiciliare con terapia annessa. Sono state inoltre attivate tutte le indagini epidemiologiche necessarie per monitorare i contatti stretti dei pazienti.

"In relazione al recente aumento dei casi di morbillo registrato sul territorio del Ponente Savonese, che vede oggi altri due casi individuati, l'ASL2, in collaborazione con Alisa, desidera ribadire l'importanza della vaccinazione come strumento essenziale di prevenzione - si legge nella nota dell'azienda - Il morbillo è una malattia spesso percepito come un'infezione infantile ma può colpire persone di tutte le età e negli adulti può provocare complicanze anche gravi. Asl 2 invita quindi la popolazione a collaborare attivamente e ricorda l'importanza della vaccinazione quale fondamentale misura di prevenzione nei soggetti non immuni".

La vaccinazione è offerta gratuitamente presso:

Presidio Albenga - Ospedale Santa Maria della Misericordia, viale Martiri della Foce

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dal lunedì al mercoledì anche dalle 13.30 alle 16.30

tel. 0182 546 252 - mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12

mail: vaccinazioni.albenga@asl2.liguria.it

Presidio Loano - via Stella, 36

il martedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00

tel. 019 840 5842 / 5824 - martedì e giovedì dalle 10 alle 12

mail: vaccinazioni.loano@asl2.liguria.it

Presidio Carcare - via del Collegio, 18

lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30, venerdì dalle 8.30 alle 12.30

tel. 019 840 5901 - da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.30

mail: vaccinazioni.carcare@asl2.liguria.it

Presidio Savona - via Collodi, 13

dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30, venerdì dalle 8.30 alle 12.30

tel. 019 840 5901 - da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.30

mail: vaccinazioni.savona@asl2.liguria.it