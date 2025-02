Un corso di make-up, dedicato alle donne che stanno affrontando un percorso di cura in oncologia, al San Paolo. Riprendono i Laboratori di Make up rivolti alle donne in cura presso l'Oncologia di Asl 2, un'iniziativa nata alcuni anni fa e che può aiutare le pazienti nel loro percorso, aiutandole a ritrovare fiducia e autostima durante e dopo le cure, riconquistando sicurezza.

Gli incontri si svolgeranno a Savona, fino a novembre, il sabato mattina, presso la Casa del Volontariato, in Via San Lorenzo, 6 (per informazioni chiamare o mandare un messaggio Whatsapp al numero 353.4211979).

"Grazie all' Associazione Amici Centro Oncologico Pietro Bianucci e al Comune di Savona – dichiara l'Asl 2 - che da anni supportano quest'iniziativa e grazie a Marzia Pistacchio che, con grande cuore , mette a disposizione la sua grande professionalità".