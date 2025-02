Savona, parte il "bus dei sindaci" per Roma per seguire la discussione del dossier di candidatura a Capitale italiana della Cultura 2027

Non poteva che essere di Tpl, azienda di trasporto pubblico locale, il pullman che questa mattina, alle 5,45, ha lasciato il piazzale della stazione di Savona, destinazione Roma.

L'hanno subito soprannominato "il bus dei sindaci" per i tanti primi cittadini del territorio che fanno parte del progetto della candidatura di Savona a Capitale italiana della Cultura e che hanno deciso di sostenere la città in presenza durante la presentazione alla Commissione ministeriale del dossier.

Tanti i primi cittadini da Carcare ad Albissola Marina passando per altri amministratori dei comuni savonesi con gli assessori Riccardo Viaggi e Barbara Pasquali (il sindaco Russo e l'assessore alla Cultura Nicoletta Negro sono partiti lunedì con altri componenti dello staff) insieme agli esponenti sindacali della Cgil Andrea Pasa e della Cisl Simone Pesce e della Diocesi Don Angelo Magnano e rappresentanti di enti e associazioni come Confartigianato e Legacoop. Hanno raggiunto Roma in aereo anche i sindaci di Imperia, Vado Ligure, Celle Ligure, Stella, Varazze, Albisola Superiore, Bergeggi, l'assessore di Savona Maria Gabriella Branca e Quiliano Nadia Ottonello, la Provincia col presidente Olivieri e il vice Castellini e l'Unione Industriali.

Presenti anche Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari, l'assessore Ilaria Becco e Gianluigi Granero, direttore di Legacoop, Fabrizio Conni e Francesco Profumo.

La discussine del dossier sarà oggi pomeriggio alle 15.15. E’ possibile seguire l’audizione di Savona sul canale YouTube del Ministero della Cultura.

A Savona sono stati organizzati anche 14 punti di ascolto nei quartieri: Palazzo Del Comune: atrio e Sala del Consiglio; Centro Storico: Spazio Selvatico in Piazza Vacciuoli; Corso Italia: sala della libreria Ubik; Porto: Officine Solimano – Caos c/o Cattivi Maestri; Oltreletimbro: Mensa Caritas – Teatro 21; Villapiana: Radio Jasper – Casa del Volontariato; Rocca Di Legino: Sms La Rocca; Ordine Degli Architetti: Piazza Guido Rossa 2r; Fornaci: Giardino Serenella; Zinola: Aps Zinolese; Legino: Milleluci sms leginese; Lavagnola: Sms Liberà e Lavoro; Villetta: giardini Baden Powell; Ciantagalletto: SMS con schermo grande.