Capitale della Cultura 2027, Regione Liguria: "Avere due città candidate è motivo di vanto"

Anche Regione Liguria ha partecipato all'audizione tenutasi quest'oggi al Ministero della Cultura, a Roma, per la presentazione del dossier di candidatura di Savona come Capitale Italiana della Cultura 2027.

Una presentazione alla presenza dei sindaci e dei rappresentanti del territorio che hanno illustrato la propria visione e progettualità e hanno valorizzato il loro patrimonio culturale, alla quale ha portato sostegno anche il presidente Marco Bucci.

“Il fatto che ben due città liguri siano tra le dieci finaliste per aggiudicarsi il titolo di Capitale italiana della Cultura è motivo di vanto per tutta la regione. La Liguria è particolarmente attenta allo sviluppo culturale del proprio territorio, e punta su questo anche in ottica turistica” hanno spiegato il presidente Marco Bucci e l’assessore regionale Simona Ferro che ha invece presenziato alla presentazione tenutasi ieri della candidatura di La Spezia.

“Con entrambe le città - continuano - abbiamo discusso e condiviso i temi e gli obiettivi di due candidature cresciute dal basso che, grazie all’apporto di gruppi e associazioni, si sono affermate fino a risultare tra le dieci finaliste. Entrambe le città del nostro territorio hanno messo al centro la loro vocazione marinara e il loro patrimonio culturale, promuovendo la collaborazione tra Istituzioni, associazioni e imprese. Per questo, siamo certi del valore di queste candidature e ci auguriamo che possano essere apprezzate, perché il riconoscimento di un Comune è un lustro per l’intera regione e motivo di vitalità per tutto il territorio”.

La proclamazione della Capitale italiana della Cultura si terrà entro il 28 marzo prossimo.