Livelli essenziali di assistenza, Nicolò: "Liguria con punteggi al di sopra della soglia di adempienza"

“Ancora una volta Regione Liguria ottiene dal ministero della Salute punteggi al di sopra della soglia di adempienza. Il report nazionale sui LEA (livelli essenziali di assistenza), infatti, mostra per la nostra regione dati positivi per l’area distrettuale con un punteggio di 85 su 100 (in cui rientrano specialistica ambulatoriale, assistenza territoriale e cure domiciliari) e l’area ospedaliera con un punteggio di 80 su 100, con valori in crescita e superiori alla media nazionale. Per l’area distrettuale la Liguria è al quinto posto dopo Veneto, Toscana, Emilia e Piemonte. I bisogni della nostra popolazione, tra le più anziane d’Europa, richiedono un’attenzione particolare nella presa in carico ai fini dell’assistenza e grazie ad una crescente integrazione tra ospedale e territorio sono certo che riusciremo a migliorare ulteriormente le performance dell’assistenza territoriale”.

Così l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò sulla classifica della Liguria nel report nazionale dei LEA.