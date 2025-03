Savona, da metà marzo gli incontri sul porta a porta: arriva la tensostruttura in Piazza del Popolo

Una parte del parcheggio di Piazza del Popolo, quella con i parcheggi bianchi gratuiti, sarà occupata dalla tensostruttura dove Sea-S organizzerà gli incontri informativi sul porta a porta e per la distribuzione dei mastelli.

In Piazza del Popolo, lato tribunale, sono infatti comparsi i cartelli che delimitano lo spazio dove sarà eretta la tensostruttura dal 5 marzo, oltre a quella prevista a Legino, all'ex Csi.

La tensostruttura è prevista per ospitare gli incontri di comunicazione sulla campagna del porta a porta per le utenze residenziali, che dovrebbe partire ad aprile.

Il primo incontro informativo è previsto per il 19 marzo, a cui seguiranno circa una cinquantina di appuntamenti per illustrare il funzionamento del nuovo servizio, che contempla tre differenti tipologie di raccolta. Nel centro città (5mila utenze) sono previsti i cassonetti intelligenti con tessera per il riconoscimento dell’utente; 22mila saranno i contenitori con chiave per i condomini, mentre 8mila utenti delle zone meno popolose avranno i mastelli.

In questi giorni, ai cittadini dovrebbero iniziare ad arrivare le lettere con le indicazioni generali sul cambiamento del servizio, le sue caratteristiche e il calendario degli incontri informativi.