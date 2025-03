Savona, saranno soppresse le fermate TPL in Corso Matteotti: mancano le strisce pedonali

Dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici e dal personale della Provincia, di TPL, del Comune e di ANAS, è stato accertato che non è possibile realizzare un attraversamento pedonale per mettere in sicurezza le fermate numero 355, in direzione Albissola Marina (dove c'era il Lady Moon), e quella sul lato opposto della strada, in direzione Savona, la 404.

L'impossibilità di realizzare le strisce pedonali in quel tratto di strada è dovuta alla vicinanza con una galleria. Le due fermate saranno quindi soppresse, e gli utenti di TPL potranno utilizzare quelle successive, verso Albissola, dove è presente un attraversamento pedonale.

Sarà temporaneamente spostata anche la fermata di Via Nizza, in direzione Vado, dall'ex Cesavo. La fermata sarà arretrata di qualche decina di metri verso Savona per permettere l'installazione dei ponteggi e l'avvio dei lavori di restyling dell'ex Cesavo, dove il Comune realizzerà alloggi per anziani non autosufficienti.