La "Peregrinatio Mariae", gli "Attimi" di Angelo Guarnieri, la "Festa con... Tè": gli eventi della diocesi Savona-Noli

In occasione della ricorrenza dell’apparizione di Nostra Signora di Misericordia al beato Antonio Botta e dell'Anno Giubilare dal 3 al 31 marzo nella sala studio dell'Archivio Storico diocesano, in piazza del Vescovado 9R, a Savona è visitabile l'esposizione "Peregrinatio Mariae nella Diocesi di Savona-Noli. 1949 - Tra devozione e storia". La ricerca documentaria per una pubblicazione che valorizzasse la "cassa" processionale della Madonna della Misericordia di Giuseppe Chiappori (1830), recentemente restaurata, ha consentito infatti di rinvenire documenti originali, fotografie e giornali d'epoca.

Nel 1949 il gruppo ligneo fu scelto come simulacro in occasione dell’adesione alla peregrinatio Mariae da parte della Diocesi. Il 18 marzo quest'ultima, con iniziativa spontanea, come avevano già fatto o stavano facendo altre diocesi italiane, organizzò il pellegrinaggio del simulacro di proprietà dell’Arciconfraternita Santissima Trinità e oggi conservato al Santuario Santa Maria Ausiliatrice di Feglino. Il suo passaggio ha lasciato tracce sul territorio e nei ricordi del popolo.

La storia della peregrinatio è raccolta nel libro "La Madonna Pellegrina della Trinità di Savona" a cura di Magda Tassinari e pubblicato da Scalpendi Editore. La mostra è aperta al pubblico il lunedì dalle ore 9:30 alle 16, martedì e venerdì dalle 9:30 alle 13 ad ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni occorre telefonare al numero 0198389619 o scrivere un'e-mail all'indirizzo archivio@diocesisavona.it.

Giovedì 6 marzo alle ore 16:30 alla Libreria Paoline, in via santa Maria Maggiore 13R, e sabato 8 marzo alle 10:30 all'Oratorio San Lorenzo a Cogoleto l'autore Angelo Guarnieri presenterà il suo nuovo libro "Attimi - Haiku sotto il Monviso", pubblicato da Coedit con la prefazione di Antonella De Luca, in un doppio incontro promosso da Pax Christi e ad ingresso libero.