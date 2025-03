Come Muoversi in Islanda: Guida Completa per Viaggiatori Italiani

Ma una delle domande più comuni tra i viaggiatori è: "Come ci si sposta in Islanda?". Muoversi sull'isola richiede una pianificazione attenta, considerando le distanze, le condizioni meteo e le opzioni disponibili.

Il modo migliore per esplorare l'Islanda? Senza dubbio il noleggio auto. Con un'auto a disposizione, avrai libertà totale di movimento e potrai raggiungere anche le destinazioni più remote senza vincoli di orari. Per prenotare un veicolo adatto alle tue esigenze, puoi consultare le migliori offerte di noleggio auto in Islanda qui.

In questa guida, analizzeremo tutte le opzioni disponibili per spostarsi in Islanda e scegliere quella più adatta al tuo viaggio.

Come Arrivare in Islanda dall'Italia

Raggiungere l'Islanda dall'Italia è più semplice di quanto si possa pensare. Il principale punto di accesso è l'Aeroporto Internazionale di Keflavík (KEF), situato a circa 50 km dalla capitale Reykjavík.

Le opzioni più comuni per arrivare in Islanda sono:

Voli Diretti : Alcune compagnie aeree, come Icelandair e Play, offrono voli diretti da Roma e Milano.

: Alcune compagnie aeree, come Icelandair e Play, offrono voli diretti da Roma e Milano. Voli con Scalo: Per chi parte da altre città italiane, è possibile fare scalo in altre capitali europee come Londra, Copenaghen o Amsterdam.

Una volta atterrati, si può raggiungere Reykjavík con un bus navetta o, se si desidera massima comodità fin da subito, con un'auto a noleggio direttamente in aeroporto.

Come Spostarsi in Islanda: Tutte le Opzioni

1. Noleggio Auto: La Scelta Più Comoda

Il noleggio auto è il modo migliore per esplorare l'Islanda, soprattutto se vuoi visitare zone poco servite dai mezzi pubblici o viaggiare senza vincoli di orari.

Perché noleggiare un'auto in Islanda?

Libertà totale di esplorare senza dover dipendere dagli orari dei trasporti pubblici.

di esplorare senza dover dipendere dagli orari dei trasporti pubblici. Possibilità di raggiungere luoghi remoti e fuori dai percorsi turistici classici.

e fuori dai percorsi turistici classici. Comfort e sicurezza, soprattutto se si viaggia in coppia o in famiglia.

Se prevedi di avventurarti nelle Highlands o su strade sterrate (strade F), è indispensabile un 4x4 per affrontare i terreni più impegnativi. Se invece desideri un viaggio all'insegna del lusso e del massimo comfort, puoi optare per un auto di lusso a noleggio.

2. Autobus in Islanda: Una Soluzione Limitata

L'Islanda ha un sistema di autobus, ma è meno capillare rispetto ad altri paesi europei.

Linea Flybus : collega l'aeroporto di Keflavík con Reykjavík.

: collega l'aeroporto di Keflavík con Reykjavík. Bus pubblici : operano solo tra le principali città e sono poco frequenti.

: operano solo tra le principali città e sono poco frequenti. Autobus turistici: più affidabili per escursioni specifiche, ma meno flessibili.

Se hai poco tempo o vuoi esplorare più zone, il bus potrebbe non essere la scelta ideale.

3. Auto con Autista e Tour Organizzati

Per chi non vuole guidare, esistono alternative come:

Tour organizzati : comodi, ma con meno libertà di movimento.

: comodi, ma con meno libertà di movimento. Auto con autista: perfetta per chi desidera un servizio personalizzato.

Tuttavia, queste opzioni possono essere più costose rispetto al noleggio di un'auto.

Consigli per Guidare in Islanda

Se decidi di noleggiare un'auto, ecco alcuni consigli utili:

Attenzione al meteo : il tempo in Islanda cambia rapidamente, controlla sempre le previsioni.

: il tempo in Islanda cambia rapidamente, controlla sempre le previsioni. Limiti di velocità : 50 km/h nei centri abitati, 90 km/h sulle strade asfaltate.

: 50 km/h nei centri abitati, 90 km/h sulle strade asfaltate. Strade F (strade di montagna) : accessibili solo con veicoli 4x4.

: accessibili solo con veicoli 4x4. Benzinai: fuori dalle città possono essere rari, fai il pieno quando possibile.

Qual è la Scelta Migliore?

Spostarsi in Islanda dipende dal tipo di viaggio che vuoi fare. Se vuoi comodità, libertà e la possibilità di scoprire luoghi nascosti, la scelta ideale è sicuramente il noleggio auto.

Prenota il tuo veicolo ideale su Cars Iceland e preparati a vivere un'esperienza unica tra ghiacciai, cascate e paesaggi spettacolari!