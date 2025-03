Consiglio regionale, Natale (Pd): "La destra moltiplica le poltrone sulle spalle dei cittadini"

"Oggi pagina nera in consiglio regionale, la destra fa valere la forza dei propri numeri per approvare una riforma dello Statuto che ha un unico obiettivo: sfamare politicamente i partiti che compongono questa maggioranza, ma il cui conto sarà pagato dai liguri". Cosi commenta Davide Natale, segretario del Pd Liguria, sulla modifica allo statuto in Consiglio regionale.

"Nonostante le nostre ripetute richieste di fermare questa scellerata riforma, la destra è andata avanti sulla propria strada. Noi abbiamo un'unica possibilità per fermare questa ulteriore tassa sui cittadini: chiedere ai cittadini liguri, attraverso un referendum, se condividono questa riforma che costerà milioni di euro per ogni mandato legislativo senza che porti con sé alcun miglioramento per la vita dei liguri".

"Servono risorse per la sanità, per i trasporti, per il sociale, per la lotta al dissesto idrogeologico, non per ulteriori incarichi di cui nessuno sente il bisogno se non Bucci e i suoi alleati", conclude Natale.