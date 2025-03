Savona, l'Associazione 50&Più lancia un fitto calendario di appuntamenti

Entra nel vivo il fitto calendario di eventi promosso dall’Associazione 50&Più, che dal 1974 opera per la rappresentanza, la tutela dei propri soci e per il riconoscimento degli “over 50” come risorsa della società da valorizzare, promuovendone il ruolo sociale e il protagonismo attivo, fornendo loro assistenza e supporto.

A livello nazionale, l'associazione conta 50 anni di attività e 300 mila soci. La storia savonese è più recente, ma in provincia sono oltre 3500 i soci che fanno parte del gruppo e possono beneficiare di varie occasioni: appuntamenti dedicati alla formazione, gite sociali, approfondimenti.

L’associazione ha sede nel palazzo di Confcommercio a Savona, in corso Ricci, e risponde alle richieste di consulenza, assistenza e benessere sociale delle persone.

Come consuetudine, anche per il 2025 sono numerosi gli eventi in programma: il primo, lo scorso 20 febbraio, ha portato i soci a confrontarsi sull’intelligenza artificiale.

Ora il calendario prosegue con altre giornate interessanti. Il 13 marzo è in programma una visita al museo CRC di Cuneo, che accoglie opere di Canaletto, Van Wittel e Bellotto. A seguire è previsto il pranzo in un locale tipico piemontese e la visita a un’azienda di eccellenza. Il 19 marzo prenderà invece il via il percorso di formazione “Tecnologia a portata di mano: corso per scoprire e usare le App”, che porterà i presenti alla scoperta di sistemi operativi, applicazioni, servizi della pubblica amministrazione come lo Spid, l’intelligenza artificiale. Gli incontri inizieranno il 19 marzo dalle 14,30 alle 16,30, proseguiranno poi negli stessi orari il 26 marzo e il 2 aprile. Necessaria iscrizione per partecipare. Il mese di marzo si chiuderà sabato 29 alle ore 14 l’appuntamento è nella sala rossa del Comune di Savona con un importante convegno dedicato alla malattia del Parkinson. Tra gli scopi perseguiti da 50&Più c’è infatti la tutela della salute e la promozione dell’informazione.

Ultimo appuntamento in programma l’8 maggio, alle ore 15 nell’aula magna di Confcommercio, col seminario sulla sicurezza, dedicato alla prevenzione comportamenti corretti da tenere.