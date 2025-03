Imprenditoria femminile in provincia di Savona: aziende in calo, ma più lavoratrici occupate

Come cambia il panorama dell'imprenditoria femminile in provincia di Savona? Al 31 dicembre 2024, le imprese guidate da donne erano 6.980, pari al 24,5% del totale. Un dato superiore alla media regionale (22,1%) e nazionale (22,2%), ma in leggero calo rispetto all’anno precedente: -45 aziende (-0,6%). Una flessione contenuta, specie se confrontata con il crollo del 2023 (-175 imprese, -2,4%). Questi i dati elaborati dall’Ufficio Informazione economica della Camera di Commercio Riviere di Liguria, al 31 dicembre 2024.

I settori con più presenza femminile sono: servizi alla persona (62,7%); noleggio, agenzie di viaggio e supporto alle imprese (33,5%); agricoltura (32,4%). Ma il commercio (-50 imprese, -2,9%) e l’agricoltura (-22 imprese, -2,5%) sono tra i comparti più colpiti dalla crisi.

Dai dati si nota che crescono le imprese femminili in consulenza e professioni tecniche (+13 imprese, +9,7%), servizi alle imprese e turismo (+9 imprese, +2,9%) e istruzione (+9 imprese, +32,1%).

La maggior parte delle imprese femminili è individuale (68,5%), un dato più alto rispetto alla Liguria (62,9%) e all’Italia (60,5%). Questo evidenzia una forte spinta all’autoimprenditorialità, ma anche una struttura aziendale spesso più fragile.

A livello territoriale, le imprese femminili sono più diffuse a Bormida, Mioglia e Garlenda, mentre restano più rare a Plodio, Stellanello e Boissano. Sono ovviamente dati che risentono di casualità, del tessuto economico storico della singola località e della sua dimensione.

Nel 2024, le donne con ruoli imprenditoriali a Savona erano 13.963, pari al 32,1% degli imprenditori. Le posizioni più comuni annoverano amministratore (39,8%), titolare (34,2%), socio (21,5%). Le over 50 sono il gruppo più numeroso: il 42,5% delle amministratrici ha tra i 50 e i 69 anni.

Mentre le imprese femminili calano, l’occupazione femminile al contrario aumenta. Nel 2023, gli occupati in provincia di Savona erano 106.700, in calo dell’1,5% rispetto al 2022. Ma le donne occupate sono aumentate del 4,5%, portando la quota femminile al 44,9%, sopra la media nazionale (42,2%) e regionale (43,2%).