Garlenda, molti cittadini rimasti senza medico di base. Tezel: "I servizi pubblici devono essere più vicini ai cittadini"

Anche a Garlenda la carenza di medici di basi colpisce i pazienti, con 1.200 abitanti senza copertura e con la farmacia rimasta unico baluardo sanitario. Una situazione che nel centro dell'entroterra ingauno si sta verificando da alcuni mesi, ossia da quando non sono più a disposizione i due medici di famiglia che visitavano in paese.

E se molti cittadini hanno fatto ricorso a dottori perfino di Ceriale e Andora, in molti, per lo più anziani e senza mezzi di trasporto personale, vivono un forte disagio essendo rimasti privi di medico.

“Rinunciare a curarsi non solo è un atto di inciviltà nel 2025, ma è soprattutto rinunciare a un diritto sancito dalla nostra Carta Costituzionale. I cittadini sono lasciati soli da Asl 2 e Comune senza informazioni e senza collaborazione, benché un servizio pubblico debba essere al servizio e supporto ai cittadini. Davanti a questa situazione ho presentato un’interrogazione al sindaco di Garlenda, che è anche membro della conferenza dei sindaci del distretto sociosanitario albenganese”. Lo annuncia il consigliere di minoranza del gruppo “Garlenda Per Tutti”, Luigi Tezel.

“Ovviamente l’Amministrazione comunale non ha possibilità di intervento risolutivo in questa tematica - afferma ancora Tezel - ma può far sentire la sua voce ad ogni livello istituzionale e guidare i cittadini con informazioni e collaborazione. Così non è purtroppo”.

Non solo quindi lo sprone all'Amministrazione Navone “ad attivare ogni iniziativa politica concreta per favorire i cittadini obbligati a prendere un medico di famiglia fuori dal paese”, soprattutto per le fasce deboli prive di mezzi di trasporto, data anche la carenza di servizi pubblici adeguati. Le perplessità del consigliere di opposizione riguardano anche la decisione di Asl2 di aprire un ambulatorio infermieristico senza garantire la presenza, anche temporanea, di medici di base a Garlenda.

E proprio sui trasporti, la proposta di Tezel in una seconda mozione è quindi quella di migliorare i collegamenti verso la nuova Casa di Comunità di Albenga e di valutare soluzioni con Tpl Linea o alternative, come l’uso dello scuolabus o il coinvolgimento del Terzo Settore.

Inoltre, si evidenzia la mancata attuazione della convenzione per i servizi sociali con Alassio, che prevede un'assistente sociale e uno sportello di cittadinanza settimanale, nonostante una spesa comunale significativa.

“I cittadini di Garlenda devono recarsi fuori paese per i loro problemi sociali e sanitari, cosa che l’amministrazione comunale deve affrontare con determinazione. I servizi pubblici devono essere più vicini ai cittadini non distanti e senza dare alcuna risposta nel campo sociale e sanitario” chiosa.