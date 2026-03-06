Urbanistica, Alassio prepara il nuovo PUC: al centro sostenibilità e rigenerazione urbana. Definiti gli obbiettivi strategici

Promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile, operando sia in ambito urbano, coniugando l’innovazione con la tutela e la valorizzazione del patrimonio esistente, sia in ambito extra urbano, con la volontà di contrastare l’abbandono del territorio agricolo.

Sono questi, in sommi capi, le linee d’azione indicate dall’Amministrazione comunale di Alassio che, con una recente delibera di Giunta, ha avviato il percorso di aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale. Su proposta dell’assessore all’Urbanistica Franca Giannotta, sono stati infatti definiti gli obiettivi strategici che guideranno la redazione del nuovo PUC, lo strumento destinato a orientare lo sviluppo urbanistico della città nei prossimi anni.

L’attuale Piano Urbanistico risale al 2001 e, dopo oltre vent’anni, l’Amministrazione ha ritenuto necessario procedere a una revisione complessiva dello strumento di pianificazione. Il nuovo piano permetterà di aggiornare la programmazione urbanistica alle normative vigenti e di garantire una gestione del territorio coerente con gli strumenti sovraordinati di pianificazione, tra cui il Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico, il PTR e il PTC provinciale.

“Con l’approvazione degli obiettivi strategici del nuovo PUC – commenta il sindaco Marco Melgrati – prende avvio una nuova fase di pianificazione urbanistica per la nostra città. Si tratta di un passaggio importante che consentirà di delineare le prospettive di sviluppo di Alassio nei prossimi anni, nel rispetto dei principi di sostenibilità, tutela del territorio e qualità urbana”.

“Il nuovo Piano Urbanistico Comunale – prosegue l'assessore all'Urbanistica, Franca Giannotta – sarà uno strumento fondamentale per accompagnare la crescita della città e, tra le sue priorità, vi sarà anche il rafforzamento delle politiche di edilizia residenziale sociale e agevolata, per aumentare le possibilità delle giovani famiglie di risiedere stabilmente ad Alassio e contribuire a rispondere al fabbisogno di residenza primaria. Intendiamo quindi valorizzare le peculiarità ambientali, paesaggistiche e storiche della città costruendo al tempo stesso le basi per uno sviluppo moderno, equilibrato e attento alle esigenze della comunità e delle future generazioni”.

Il documento di indirizzo approvato dalla Giunta individua inoltre una serie articolata di linee strategiche che orienteranno la futura pianificazione urbana. Tra queste rientrano la promozione della rigenerazione urbana e del recupero degli edifici esistenti, con l’obiettivo di contenere il consumo di suolo, e la salvaguardia delle aree collinari e delle zone interne attraverso una gestione più attenta dell’edificazione e il sostegno alla residenza stabile. Previsti anche interventi per il miglioramento della viabilità comunale e dei collegamenti tra centro, borghi e frazioni, insieme alla riorganizzazione degli ingressi alla città e degli spazi destinati alla sosta.

Il nuovo PUC dovrà inoltre contribuire a rendere più fruibili le aree urbane e commerciali e garantire il pieno coordinamento con gli strumenti di pianificazione paesaggistica e con le normative di tutela del territorio e del rischio idrogeologico. Tra gli obiettivi indicati figurano anche il rafforzamento delle politiche di edilizia residenziale sociale e agevolata, la valorizzazione del centro storico e della sua vocazione commerciale, la riqualificazione degli arenili e il potenziamento dell’area del porto turistico “Luca Ferrari”. Particolare attenzione sarà infine rivolta allo sviluppo del turismo sportivo, attraverso il recupero dei sentieri storici, delle mulattiere, degli spazi abbandonati e della rete escursionistica del territorio.

Gli obbiettivi del PUC in forma integrale