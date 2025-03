Parco eolico Quiliano. Il Sindaco Isetta sugli scudi: "Non possono calare progetti dall'alto senza confrontarsi con le amministrazioni"

Un incontro convocato con i sindaci di Mallare e Altare per condividere un azione comune.

A disporlo per il prossimo lunedì 10 marzo il sindaco di Quiliano Nicola Isetta in merito al progetto presentato dalla società VSE Srl per l’installazione del parco eolico “Quiliano” che coinvolgerebbe il territorio altarese, Mallare e soprattutto il comune quilianese.

L'impianto sarebbe da 30 MW, composto da cinque aerogeneratori.

Lo scorso 5 marzo è stato pubblicato sul sito della Regione Liguria dalla Direzione Generale Ambiente, Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, la documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per l'intervento.

Nel documento viene specificato che chiunque può presentare le proprie osservazioni entro il 4 aprile.

"Sono arrabbiato non si può procedere in questo modo. Non possono calare progetti dall'alto senza confrontarsi con le amministrazioni che sono sul territorio. Non è accettabile" dice il primo cittadino quilianese.

"Non c'è una combatibilitá urbanistica e ci sono problemi di dissesto, viabilità e paesaggio - conclude Isetta -

I procedimenti sono gestiti dalla Regione e dalla Provincia e dentro questi il comune di Quiliano esprimerà pareri e giudizi".

Un ampio dibattito si era venuto a creare nell'ultimo consiglio comunale con un botta e risposta tra la minoranza di "Futura Quiliano" e l'assessore all'urbanistica Valtero Sparso.