L’auto volante diventa una realtà, effettuato il primo test in California

Auto volanti: fantascienza o realtà? Pare sia realtà! La Alef Automotive è una startup californiana nata il 21 ottobre 2015, che non è una data qualsiasi… in Ritorno al futuro Marty McFly sceglie come data verso cui viaggiare nel tempo proprio il 21 ottobre 2015. Nel film di Robert Zemeckis c’era l’iconica DeLorean che volava sulle strade, oggi c’è la Alef Model A: un’auto elettrica dal nome commerciale VTOL capace di decollare in verticale, come un elicottero.