8 marzo, un brindisi a tutte le donne con il Buck’s Fizz

L’8 marzo è ormai giunto e un brindisi tra amiche è d’obbligo! Per l’occasione, divertitevi a servire o, perché no, a preparare il Buck’s Fizz. Si tratta di un cocktail appartenente alla categoria dei “Fizz”, che comprende tutti quei cocktail leggermente frizzanti, composti da un alcolico, del succo acidulo e della soda.

Il Buck’s Fizz è molto simile al cocktail Mimosa, solo che al posto del prosecco usa lo champagne. Rimane invariato l’uso del succo di arance bionde che gli danno quella tonalità di giallo tenue, molto simile al colore della mimosa, appunto. In questo caso, invece che pari quantità dei due liquidi, andremo a miscelare 10CL di succo e 5CL di champagne.

Si pensa che il cocktail Mimosa sia stato creato circa nel 1925 all’hotel Ritz di Parigi da Frank Meier; il Buck’s Fizz invece fu servito per la prima volta al Buck’s Club di Londra nel 1921 da un barman di nome McGarry. Entrambi vanno serviti direttamente nella flûte. La decorazione non è prevista, ma si può usare una mezza fettina o una scorza di arancia.

Cin Cin e auguri!