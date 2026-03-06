Cairo tra le 20 "Città che leggono" italiane: il sindaco Lambertini legge ai bambini

Leggere per crescere e costruire comunità più coese e consapevoli: è questo l’obiettivo alla base del riconoscimento che inserisce Cairo Montenotte tra le 20 “Città che leggono” italiane. L'iniziativa è promossa dal Centro per il libro e la lettura in collaborazione con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, e premia le amministrazioni locali impegnate nello sviluppo di politiche pubbliche di promozione della lettura.

Un impegno che il Comune ha concretizzato con azioni sul territorio, tra cui l’iniziativa più significativa: il sindaco Paolo Lambertini si è infatti recato personalmente nelle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo cairese per leggere agli alunni brani scelti con cura, portando la passione per i libri direttamente tra i banchi di scuola.

Il riconoscimento di “Città che legge” ha l’obiettivo di valorizzare le amministrazioni comunali che promuovono costantemente sul proprio territorio politiche di diffusione della lettura. Secondo il Centro per il libro e la lettura, questa iniziativa contribuisce non solo alla crescita culturale, ma anche al miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva, creando legami più forti all’interno delle comunità e stimolando la partecipazione civica.