Savona, la danza diventa inclusiva: il progetto "Yes we can dance" incontra gli studenti del Boselli Alberti-Mazzini Da Vinci

"Un progetto che promuove concretamente l’integrazione tra coetanei, sociale e culturale, il superamento delle fragilità fisiche, psicologiche ed emotive, delle distanze e delle emarginazioni sociali dovute alla diversità vista come una mancanza che può allontanarci". Arriva al Boselli Alberti-Mazzini Da Vinci il progetto "Yes! we can dance" ,

Per il Patto di Sussidiarietà "Insieme si può" di Regione Liguria, nel quale è compreso il filone sociosanitario con coinvolgimento dei ragazzi dei Car Aias e Nostra Famiglia di Varazze (capofila Regionale Uildm Genova) ritorna un il progetto "Yes we can dance".

"La nostra associazione- spiega l'associazione Seconda Stella a destra - con il patrocinio del Comune di Savona e della Consulta Femminile Provincia di Savona, con la programmazione di interventi rivolti alle scuole, vuole dare ancora una volta continuità, proponendo il mezzo della danza inclusiva, con contenuti differenti e maggiormente volti al confronto tra coetanei, a ciò che vuole superare le finalità e le azioni legate ai traguardi specifici della danza sportiva ai cui i nostri ragazzi appartengono".

"Il nostro "Yes! we can dance" - prosegue l'associazione - vuole portare ad uno scambio, un brain-storming tra ragazzi, che possa dare risposte alle domande che le persone intorno a noi possono porsi, immaginando che possa esserci qualcosa che può essere preclusa a chi è portatore di un disagio o di abilità diverse rispetto a quelle considerati 'normali'".