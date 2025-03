Savona, Opere Sociali premia 40 studenti meritevoli con una borsa di studio

Sono 40 le borse di studio assegnate da Opere Sociali a studenti meritevoli delle scuole per l’anno scolastico 2023-2024, frequentanti le scuole medie e superiori. Le borse di studio sono state consegnate in Sala Rossa dal presidente dell'ente, Giovanni De Filippi.

Lo scorso anno, Opere Sociali era stata scelta come beneficiaria di un lascito di 600mila euro per finanziare borse di studio agli studenti più meritevoli delle scuole savonesi. Erano le ultime volontà di Eva Firmiano, ex insegnante in pensione, morta nel 2023 a 73 anni. La sua passione erano gli studenti e la scuola, e ha voluto pensare a loro anche dopo la sua scomparsa con un lascito a Opere Sociali di 600mila euro, a condizione che venissero impiegati per creare borse di studio dedicate ai più giovani.