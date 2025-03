Asl 2: approvato il bando per l'assunzione di un primario di Neuroradiologia al Santa Corona

La Neuroradiologia del Santa Corona è "punto di riferimento aziendale e anche del Ponente ligure – spiega l'Asl 2 nella delibera – come centro HUB per la patologia tempo-dipendente, come l’ictus ischemico, anche attraverso un percorso di centralizzazione, e per quella emorragica in fase acuta e in elezione; per la patologia traumatica acuta cranio-spinale; svolge, nell’ambito delle neuroscienze, un elevato livello di diagnostica standard e avanzata, anche con tecniche funzionali, per la patologia tumorale e degenerativa cerebrale e spinale; per la terapia percutanea della patologia degenerativa e oncologica della colonna spinale, attraverso l’utilizzo di trattamenti terapeutici come vertebroplastica, ozonoterapia, biopsie spinali, artrodesi vertebrali, termoablazione a RF e trattamento del dolore discogenico e delle faccette articolari".