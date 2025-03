Qualità dell'aria in Italia, valori nella norma nel savonese: livelli di biossido di azoto più alti a Carcare e Savona

Prosegue nel 2024 il miglioramento della qualità dell’aria in Italia, anche se permangono le note criticità in alcune aree.

Nella norma i livelli di particolato atmosferico fine PM2,5(25 microgrammi per metro cubo è il valore limite consentito, continuano ad essere rispettati quelli annuali per il PM10.

Nei limiti ed in continua discesa le concentrazioni di biossido di azoto in quasi tutte le stazioni di monitoraggio (98%).

Negativa, invece, la situazione dell’ozono: solo il 16% delle stazioni ha rispettato l’obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana.

I dati sono stati forniti dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente che ha offerto un quadro nazionale relativo alla qualità dell’aria nell’anno appena trascorso.

In provincia di Savona i dati sono nella norma con qualche valore leggermente alto soprattutto nell'area della Val Bormida.

Il valore del Pm10 (valore limite giornaliero a 50 microgrammi per metro cubo) nel savonese si attesta su una media annuale di 21 μg/m³ in località Mazzucca a Cairo Montenotte, più bassi i valori nella zona industriale di Bragno (19 annuali) e nell'area urbana di villa Sanguinetti (20 annuali). A Vado in via Ferraris si attesta sui 18, ad Albenga, regione Cavallo a 16.

Per il PM2.5 (valore limite annuale pari a 25 μg/m³) in provincia di Savona in Val Bormida a Cairo in località Mazzucca il valore si attesta a 13 μg/m³ annuali, 12 a Bragno e zona Villa Sanguinetti. Nell'area trafficata di Corso Ricci a Savona 11 annuali.

Valori del biossido di azoto N02 (valore limite annuale a 40 μg/m³) pari a 21 a Carcare a causa del traffico, 19 in Corso Ricci a Savona, 18 in via Ferraris a Vado, 15 in via VIII Maggio ad Albisola Superiore, 14 in Regione Cavallo ad Albenga.

La totalità dei superamenti è stata registrata in stazioni influenzate dagli alti flussi di traffico stradale, localizzate in importanti aree urbane: Torino, agglomerato di Milano, Genova (48 in Corso Europa/via San Martino), Roma, Napoli, Catania e Palermo.

Livelli di ozono sotto controllo nel savonese: 18 nel mercato generale di Quiliano, 15 nella stazione Varaldo di Savona, 13 Cengio Rio Parasacco.