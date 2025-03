Aurelia Bis, materiale trasportato in cantiere a Grana: a breve la ripartenza?

Non é passato inosservato il movimento e il grande quantitativo di materiale trasportato nel cantiere dell'Aurelia Bis a Grana ad Albisola Superiore.

Martedì scorso in molti hanno notato una certa attività all'interno dell'area albisolese con la presenza anche di mezzi Anas auspicando che i lavori dopo le difficoltà riscontrate dall'impresa appaltatrice possano riprendere al più presto.

Al momento né la stessa Anas né i sindacati hanno informazioni in merito alla ripartenza, però la fine di marzo, deadline indicata si avvicina e pare che i segnali siano positivi per un tanto auspicato avvio di una fondamentale infrastruttura per il savonese che attende di concludersi da anni.

Lo scorso 27 gennaio in Regione si era svolto un incontro convocato dall'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, il commissario straordinario Matteo Castiglioni, Anas, l'impresa appaltatrice Italiana Costruzioni Infrastrutture, la Prefettura di La Spezia e i sindacati, con al centro proprio l'Aurelia Bis.

Nei mesi scorsi non erano mancate le polemiche delle organizzazioni sindacali sui ritardi per la consegna di un piano organizzativo per il futuro dell'opera.

I sindacati avevano puntato il dito anche in merito al fatto che sul cantiere sono rimasti 7 lavoratori (a pieno regime dovrebbero essere una settantina) e che erano in pagamento una parte della cassa edile e i buoni pasto.

L'impresa appaltatrice Ici aveva presentato al Tribunale di Roma e alla Camera di Commercio un piano finanziario di risanamento (aveva ceduto alcuni asset. ndr) nel luglio 2024 e a fine marzo dovrebbe essere approvato per poi riassumere i lavoratori mancanti e far ripartire il cantiere a giugno.

"Auspico che il movimento nel cantiere sia propedeutico alla ripartenza e che si abbia una fine finalmente. Se cominciano prima meglio ancora - ha detto il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini - Non ho riscontri in merito al momento da Anas, so che stavano effettuando il montaggio del cantiere di bitumazione".

"Ad oggi non ho notizie. So che Anas aveva pagato delle forniture, è possibile che sia arrivato determinato materiale ordinato" ha continuato il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti.