Cos’è una veranda e come arredarla

Sosteneva il filosofo greco Gorgia, vissuto tra il IV e il V secolo a.C., che la parola è una “gran dominatrice”: il suo corpo, la sua estensione, appaiono piuttosto piccoli e ridotti ma non così la potenza che porta con sé.

Una riflessione ancora molto attuale e che ben può essere applicata anche all'edilizia – non diversamente da qualsiasi altro ramo del sapere –, dove occorre prestare particolare attenzione a ogni singolo aspetto per essere in regola, coniugando estetica e sicurezza.

Qualcosa che vale specialmente nel caso della veranda: una soluzione che denota peculiarità ben precise e a proposito della quale oggi vi raccontiamo qualcosa di più.

Veranda: di cosa parliamo

Definire cos'è esattamente una veranda tende a non essere propriamente semplice. Un buon punto di riferimento dal punto di vista normativo è rappresentato dalla sentenza numero 306 del 2017 del Consiglio di Stato, la quale riprende quella di un regolamento edilizio tipo.

Si tratta, nella fattispecie, di un'opera che non rientra all'interno dell'edilizia libera e che in quanto tale necessita di permesso per costruire. Come mai? La ragione risiede nel fatto che comporta un ampliamento della volumetria dell'edificio.

Parliamo infatti di uno spazio aggiuntivo che viene conseguito tra zona indoor e outdoor, attraverso la disposizione di serramenti scorrevoli oppure a libro. È perciò preferibile informarsi presso l’ente comunale competente.

Una soluzione per ottimizzare il giardino

Per chi avesse la fortuna di avere un'area verde presso la propria struttura abitativa una buona idea è quella di optare per una struttura prefabbricata in legno, la quale generalmente non necessita di alcun permesso; meglio comunque accertarsene presso l'ufficio comunale di riferimento. Pertanto, se cerchi una casetta da giardino ti consigliamo il sito CasaCasette.it, nel quale è possibile trovare un'ampia gamma di soluzioni che coniugano design e funzionalità, conferendo unicità a qualsiasi spazio. Si rivelano perfette per molteplici esigenze: come dependance, spazio per i bambini o per lo smart working, deposito per gli attrezzi e molto altro ancora. Il tutto armonizzandosi perfettamente con gli elementi green all’esterno grazie alla bellezza (e sostenibilità) di un materiale come il legno.

4 idee per arredare una veranda

Di seguito proponiamo 4 idee interessanti per arredare una veranda. Non resta che scoprirle una per una.

Divanetti e poltroncine per uno spazio di relax

Questi elementi di arredo si rivelano perfetti qualora si desiderasse avere un ambiente dedicato in maniera specifica al relax, maggiormente isolato rispetto ad altre parti della casa. L'importante è optare per materiali resistenti e in grado di garantire un comfort ai massimi livelli.

Tavolo e sedie per consumare i pasti

La veranda può diventare un ambiente adatto alla consumazione dei pasti. Se questa soluzione rientra tra le proprie preferenze non resta che predisporre un tavolo da pranzo con delle sedie abbinate.

Mobili contenitori di stampo salvaspazio

Sono tanti gli oggetti che ognuno di noi tende ad accumulare nella vita di tutti i giorni: vale per i single come per le famiglie con bambini. Ecco allora che dotarsi di mobili contenitori trasformabili e salvaspazio, conseguendo un ambiente che funge da disimpegno si rivela un'opzione da non sottovalutare.

Sgabelli e pouf per ricevere le persone

Disporre sgabelli, pouf e sedie appare una misura preferenziale qualora si desiderasse utilizzare la veranda come ambiente in cui ricevere parenti e amici. L'importante è sceglierli del medesimo stile, così da assicurarsi un’estetica armonica.