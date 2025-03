Albenga, il consigliere Lugani: "Situazione precaria della strada che collega il Polo 90 a Salea, l'amministrazione intervenga"

"La strada che collega il Polo 90 a Salea è una direttrice di fondamentale importanza per la viabilità locale, che risulta essere non solo una delle principali arterie per chi abita sulle Cime di Leca, ma anche una delle vie più trafficate della zona, soprattutto durante il periodo di maggiore intensità delle attività del florovivaismo di Albenga".

Lo afferma Guido Lugani, consigliere comunale di minoranza ad Albenga.

"Ogni giorno, lavoratori e residenti si trovano a dover affrontare difficoltà e pericoli legati allo stato precario del manto stradale e alla mancanza di adeguati interventi di manutenzione - prosegue Lugani - La situazione diventa ancora più critica nei periodi di picco, quando il traffico aumenta a causa della stagione florovivaistica, che richiama un numero elevato di veicoli e mezzi pesanti diretti verso le varie attività".

"È quindi urgente e necessario che l'amministrazione comunale intervenga non solo per risolvere i problemi legati alla sicurezza e alla manutenzione della strada, ma anche per adeguarla alle esigenze specifiche agricole e florovivaistiche della piana Ingauna, nostri volani economici" conclude infine l'esponente di minoranza.