La Val Bormida prova a fare squadra per informare i cittadini sulle problematiche del territorio

Una "rete" per sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle problematiche che affliggono la Val Bormida.

È questa l'iniziativa emersa ieri sera durante un incontro nella sala consiliare del comune di Cosseria. Il sindaco Roberto Molinaro, alcuni rappresentanti delle associazioni valbormidesi, la consigliera comunale di Millesimo Manuela Benzi e il consigliere comunale di Cengio Alex Fabiano hanno discusso su come coinvolgere attivamente i cittadini in un progetto di sensibilizzazione e di azione concreta per il rilancio della valle.

"Vogliamo partire dalle basi, informando la popolazione sui problemi che ci affliggono e sulle possibili soluzioni", ha spiegato il sindaco Molinaro. "L'idea è quella di coinvolgere le associazioni locali per promuovere assemblee pubbliche in ogni comune, in modo che i cittadini possano confrontarsi su temi rilevanti e diventare parte attiva nel processo di cambiamento".

Le tematiche in discussione sono molteplici, tra cui sanità, ambiente (inceneritori, parchi eolici, incidenza tumorale), istruzione, disparità di genere, femminicidi, violenza sulle donne, dissesto idrogeologico, dispersione scolastica, disabilità e infrastrutture viarie e digitali. Ogni incontro sarà un'opportunità per i cittadini di informarsi, confrontarsi e proporre soluzioni pratiche per il miglioramento del territorio.

Una seconda fase del progetto prevede anche un percorso di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con le amministrazioni locali e le associazioni, per verificare se le azioni intraprese abbiano effettivamente portato a un miglioramento della vita della comunità o se siano necessari ulteriori interventi.