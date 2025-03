Laigueglia, iniziati gli interventi straordinari per la riqualificazione del verde pubblico

Partiti a Laigueglia, uno dei Borghi più belli d’Italia, gli interventi straordinari per la riqualificazione del verde pubblico, che riguardano tutto il centro storico, oltre alle passeggiate di Ponente e di Levante.

"Un’iniziativa – come spiegano il vice sindaco Andrea Zancanaro e il consigliere comunale Lino Bersani – fortemente voluta dall’amministrazione comunale quale parte integrante dell’offerta turistica e del decoro urbano, in tempo per l’apertura della stagione primaverile e estiva. Si tratta infatti di un progetto importante che, da qualche anno, aveva bisogno di essere attuato con criteri di risparmio e tutela della risorsa idrica, bassa produzione di rifiuti vegetali e miglioramento delle attività manutentive conseguenti".

La somma destinata dal comune per questi interventi è di 103 mila euro e vede impegnati i giardinieri specializzati di Idea Verde di Ortovero. La direzione dei lavori è curata dall’agrotecnico Gian Guido Restieri, mentre il responsabile unico del procedimento che segue l’intervento è l’architetto Cinzia Cadei.